Arrestada la exgerente de la petrolera boliviana YPFB por una presunta usurpación de funciones

Archivo - Petrolera estatal de Bolivia YPFB - YPFB - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exgerente de la empresa de hidrocarburos boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Gabriela Delgadillo ha sido detenida este lunes por agentes del Departamento Anticorrupción en virtud de las investigaciones en su contra por incumplimiento de deberes y por usurpación de funciones.

El director departamental de Santa Cruz de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, ha confirmado que la Policía ha ejecutado una orden de "aprehensión" emitida por la Fiscalía en contra de Delgadillo, según recoge el diario boliviano 'La Razón'.

Tras ser llevada ante la Justicia, la exdirigente de YPFB ha optado por mantener el silencio, por lo que "el Ministerio Público (...) va a presentar la imputación formal solicitando la medida excepcional de detención preventiva", según ha indicado el fiscal Daniel Ortuño y ha recogido 'El Deber'.

Delgadillo ha desempeñado "diferentes cargos en YPFB, entre ellos, como gerente de comercialización de combustibles. En el desarrollo de esa función como gerente, de acuerdo con los elementos recolectados, ella venía usurpando funciones en el sentido de que firmaba como vicepresidenta de YPFB, cuando su designación no era ese aspecto", ha añadido el fiscal.

Con todo, Ortuño ha subrayado que "no es la única persona investigada", apuntando a "un funcionario de YPFB", aunque sin entrar en detalles.

Mientras, el abogado de la defensa Ariel Góngora ha cuestionado la detención, alegando que fue realizada sin una citación previa para una declaración informativa. Además, "ella está un poco delicada, ha sido operada no hace mucho del corazón", ha lamentado.