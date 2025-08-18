Arce destituye cinco altos mandos militares cerca a las elecciones

BOLIVIA, 15 Aug (EUROPA PRESS)

El mandatario boliviano Luis Arce, en un acto significativo realizado esta jueves, procedió a la posesión de cinco nuevos mandos principales dentro de las Fuerzas Armadas. Durante este evento, Arce enfatizó en la crucial tarea que estos tienen frente a sí: la defensa de la democracia y la preservación de la paz y estabilidad gubernamental, justo cuando Bolivia se encuentra a escasos tres días de llevar a cabo las elecciones presidenciales.

“Los distinguidos generales que hoy son posesionados tienen una misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, es el de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y, fundamentalmente, garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legalmente y democráticamente constituidos”, afirmó Arce en palabras recogidas por la agencia de noticias estatal ABI.

Arce continuó reafirmando la importancia de adherirse a los preceptos constitucionales, catalogando como una gran falta hacia la nación cualquier desvío de estos principios supremos. Además, reiteró su determinación de asegurar un traspaso de poderes que refleje los valores democráticos y el orden.

El presidente boliviano fue enfático en rechazar cualquier acción que implique el uso de la fuerza militar contra la población, señalando el respeto al proceso democrático como pilar fundamental. “Nunca vamos a compartir y no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer de levantar las armas del Ejército de las Fuerzas Armadas en general contra nuestra población. Hay que respetar el proceso democrático, tenemos diferencias y las diferencias se las deben arreglar en las urnas, democráticamente”, sostuvo.

Las figuras clave de las Fuerzas Armadas, incluidos los líderes del Estado Mayor, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, asumieron formalmente sus cargos en un acto transmitido por la cadena de televisión boliviana UNITEL. Se detalló que estas autoridades servirán en sus respectivos roles de manera provisional, en espera de la aprobación definitiva por parte del Senado.