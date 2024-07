Bolivia.- Arce denuncia intentos de "volver a un pasado oscuro de dictadura" tras el intento de golpe en Bolivia

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado este martes que una serie de "intereses perversos" nacionales y extranjeros han mostrado su intención de "volver a un pasado oscuro de dictadura" tras el intento de golpe de Estado de la semana pasada, un acto que sus principales rivales políticos han calificado de "autogolpe".

"En los últimos años intereses personales, económicos, nacionales y extranjeros se unieron para intentar interrumpir esta nueva etapa de nuestra historia. (...) Esos intereses perversos, finalmente, mostraron sus verdaderas intenciones para intentar volver a un pasado oscuro de dictadura", ha publicado en su cuenta de la red social X.

El mandatario ha destacado que, cuando asumió la Presidencia en 2020, lo hizo "a la cabeza de un movimiento popular que venía de la lucha por la democracia en las carreteras, en las ciudades y en los pueblos", señalando que a los "intereses perversos" no les importa los "sueños" de los bolivianos ni su compromiso con la democracia.

"No les importaron nuestros sueños y el de nuestras familias, no les interesaron nuestros votos ni nuestro compromiso con la democracia, menos el desarrollo y la economía nacional; comenzaron a conspirar, a atacar, a bloquear, a mentir y a sabotear. (...) No solo fueron creciendo en su agresividad, sino también en su irresponsabilidad con el futuro de nuestro país", ha añadido.

En ese sentido, ha reafirmado que la "larga historia de lucha y resistencia revolucionaria" está "presente" para defender la Constitución, la democracia y el futuro del país.

Hasta el momento, son 30 personas, entre civiles y militares, las que están siendo investigadas por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado que se produjo la semana pasada y que fue sofocado tres horas después de que se iniciara con el asedio de los militares a la sede del Gobierno en La Paz.

Entre los principales señalados están los antiguos jefes del Ejército Juan José Zúñiga; de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra; y de la Armada, Juan Arnez, así como el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, todos ellos encarcelados mientras avanzan las investigaciones.