Arce convoca a vencedores de primera vuelta en Bolivia para informar situacion del país

Bolivia.- Arce convoca a los vencedores de la primera vuelta en Bolivia para informarles de la situación del país - AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN

BOLIVIA, 21 Aug (EUROPA PRESS)

En una reciente intervención ante los medios, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció su intención de organizar reuniones con los candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, quienes destacaron en la primera vuelta electoral. El objetivo es compartir detalles específicos sobre la situación económica que enfrenta el país, sumido en una crisis de combustible que ha derivado en escasez y alza de precios, provocando manifestaciones y disturbios en los últimos meses.

Arce expresó su deseo de que ambos candidatos, quienes disputarán la segunda vuelta el 19 de octubre, estén plenamente informados sobre los desafíos económicos actuales. Pese a reconocer que aún no ha escuchado propuestas de solución concretas de ningún contendor, insistió en la importancia de una transición informada y democrática.

Sorpresivamente, Paz lideró la primera vuelta electoral del pasado domingo con un 32,1% de los votos, seguido por Quiroga con un 26,6%. Este escenario sugiere un posible cambio en el panorama político boliviano, tradicionalmente dominado por la izquierda durante las últimas dos décadas. Arce, quien no buscó la reelección, afirmó que, dada su ideología de izquierda, no se siente representado por ninguna de las opciones actuales y decidió abstenerse de votar.

El presidente saliente también confirmó su decisión de permanecer en Bolivia tras dejar el cargo el 8 de noviembre y volver a la docencia universitaria. Asimismo, aclaró que no tiene intenciones de salir del país, subrayando la ausencia de cargos en su contra y la importancia de su vida familiar y profesional aquí. Además, anunció un viaje a Brasil en octubre, planificado para su revisión médica anual, relacionada con un diagnóstico de cáncer de riñón que recibió en 2017.