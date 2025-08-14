Arce compromete traspasar el Gobierno al triunfador de las elecciones presidenciales este domingo en Bolivia

BOLIVIA, 14 Aug (EUROPA PRESS)

El presidente boliviano Luis Arce ha anunciado que entregará el mando al vencedor de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo, 17 de agosto, manifestando su apoyo a Eduardo del Castillo, exministro y candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), como representante de un cambio generacional necesario. Durante una entrevista en la cadena RTP, expresó su compromiso con una transición democrática e hizo hincapié en la importancia de dar espacio a las nuevas generaciones para que aporten ideas frescas y continúen el trabajo realizado hasta la fecha.

Arce destacó la gestión de su gobierno, enfatizando su esfuerzo por "preservar la democracia", tarea que, según menciona, fue el mandato recibido en 2020 con el respaldo del pueblo boliviano. Criticó las acciones del expresidente Evo Morales, acusándolo de dividir al MAS y de colaborar con la oposición, lo que resultó en la dificultad del gobierno actual para aprobar créditos esenciales para la economía boliviana. Afirmó que la economía habría prosperado de no ser por los bloqueos en la Asamblea, provocados, según él, por maniobras de Morales quien buscaba afectar al gobierno.

El presidente señaló directamente a Morales por "cruzar océanos de sangre" para conspirar con aquellos que le derrocaron en 2019, en un intento por golpear al gobierno de Arce. A su juicio, esta conducta del exmandatario ha tenido un impacto negativo en la economía del país, empezando a deteriorarse en el año 2023 debido a tales ataques. Esta disputa interna dentro del MAS y la colaboración de Morales con la derecha han sombreado los esfuerzos por mantener una Bolivia estabilizada y en crecimiento.

A pesar de las críticas a Morales y los desafíos enfrentados, Luis Arce reafirma su intención de dejar detrás un legado de democracia, apoyando figuras jóvenes como Eduardo del Castillo para liderar el futuro del país. Con esta promesa de cambio generacional y continuidad en políticas que benefician al pueblo boliviano, Arce espera que estos próximos comicios marquen el inicio de un nuevo capítulo para Bolivia.