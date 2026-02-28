Al menos 22 muertos y 30 heridos tras estrellarse un avión militar en Bolivia

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 personas han fallecido, otras 30 han resultado heridas, y varios vehículos han quedado destrozados tras el accidente de un avión militar Hercules C-130 ocurrido en la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia.

La ministra de Salud y Deportes de Bolivia, Marcela Flores, ha informado del nuevo balance y ha destacado que entre las víctimas hay cuatro niños. "Todavía hay algunos cuerpos que deben ser recogidos de la morgue judicial", ha indicado Flores, según recoge la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

Los heridos han sido trasladados a distintos centros médicos: ocho en el Hospital Korea, uno en la Clínica Litoral, uno en Divino Señor, uno en el Centro de Salud Calama, uno en el Centro Corazón de Jesús Kenko, tres en el Hospital El Alto Sur, trece en el Hospital del Norte, seis en COSSMIL, dos en el Hospital Los Andes y uno en sanidad de las Fuerzas Armadas.

Entre los heridos hay un niño que sufrió la ablación de miembros inferiores y, debido a la gravedad de su cuadro, fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte, sin que sus familiares hayan aparecido.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ha indicado que el accidente ocurrió durante las maniobras de aproximación y aterrizaje en El Alto. Previamente, el cuerpo nacional de Bomberos había reportado la existencia de personas heridas, si bien no proporcionó cifras concretas.

Además de la aeronave de tipo Hércules, entre los vehículos siniestrados se encuentran también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona.

El incidente ha requerido la activación de "los protocolos de emergencia correspondientes" por parte de las fuerzas del país y "en coordinación con las instancias competentes para la atención de la situación".

Así las cosas, se ha establecido la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el fin de "establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico", "por expresa disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana" y tal y como contempla el 'Manual MAPO-3'. "La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada", concluye la nota de la FAB.

Flores ha señalado más tarde, en rueda de prensa, que el operativo de rescate y traslado sanitario ha sido coordinado por policías y bomberos bajo la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) y del Ministerio.

La aeronave accidentada transportaba dinero, lo que habría llevado a decenas de personas a concentrarse en el lugar del accidente para intentar recoger billetes diseminados. Agentes de seguridad del aeropuerto han empleado agentes químicos para dispersar a la multitud.

En este contexto, ha lamentado la ministra, algunas de las ambulancias desplazadas hasta el aeropuerto han sufrido ataques por parte de los allí presentes. "No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes", ha sentenciado.

En este sentido, la institución liderada por Flores ha informado de que el dinero, transportado hacia el Banco Central de Bolivia, "no cuenta con validez legal en su estado actual", y ha instado a la ciudadanía a "no aproximarse al área del siniestro para recolectar estos valores" y a "mantener el respeto por las víctimas, priorizando la seguridad personal y el acceso irrestricto de los equipos de rescate y salud que trabajan en la zona".

"Se recuerda que lo más importante y doloroso de este suceso es la afectación a las vidas humanas y el luto de las familias, prioridades que deben prevalecer sobre cualquier interés material", continúa el escrito ministerial.

En total, para la atención en el lugar se han desplegado cinco ambulancias del sistema de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos unidades de la Caja Petrolera de Salud y nueve ambulancias en servicio, según el Ejecutivo boliviano, cuyos datos "han sido consolidados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, instancia que se encuentra en monitoreo permanente de las brigadas de emergencia desplegadas en la zona del siniestro".