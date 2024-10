El expresidente de Bolivia Evo Morales denuncia que ha sido víctima de un intento de asesinato

Advierte de que si se declara el estado de sitio, "nos levantamos y rompemos"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este domingo que ha sido víctima de un intento de asesinato cuando el vehículo en el que circulaba recibió catorce disparos. Morales ha señalado al actual presidente y antiguo protegido, Luis Arce, como responsable.

Morales se dirigía de Villa Tunari a Lauca Ñ, en el centro del país, para participar en un programa de radio cuando su coche comenzó a recibir varios disparos, algunos de los cuales impactaron en la luneta delantera.

En concreto ha explicado que en el ataque han participado dos vehículos. "Un carro vino a trancarnos de frente. Esto ya es un operativo, dije", ha relatado en su programa en la emisora Kawsachun Coca. Primero se escucharon tres disparos, ante lo cual, Morales, que viajaba en el asiento delantero derecho, se agachó y pidió al conductor, quien sí resultó herido, que acelerase.

Una de las balas impactó contra una de las ruedas del vehículo blindado en el que viajaba, con el objetivo de que se detuviera, por lo que se vieron obligados a cambiar de vehículo. Morales ha relatado que como estaba agachado no pudo ver a los atacantes, pero posteriormente le dijeron que eran hombres "encapuchados, totalmente de negro".

Para Morales se trata de "un claro intento de asesinato", pues una de las balas apuntaba donde él se encontraba y falló por pocos centímetros. "Nos ha salvado la Madre Tierra", ha asegurado.

Morales ha explicado que uno de sus conductores ha sufrido heridas en la cabeza y en el brazo pero "finalmente salvamos la vida", sin dar más detalles sobre su estado.

ACUSA A ARCE

El expresidente, por último, acusa de este intento de asesinato al que fuera su exministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce, con quien ha protagonizado numerosos encontronazos durante los útlimos meses. Ahora Arce pretende "eliminarlo" no solo jurídicamente, legalmente, moralmente y políticamente, sino que atenta contra su vida. "Lucho se volvió loco", aseguró.

Sin embargo, "el Gobierno fracasó". En cualquier caso, incluso si los intentos de asesinatos tuvieran éxito, el pueblo se levantará. "Esto no es contra Evo, es contra el movimiento indígena", ha argumentado.

Morales ha prometido que seguirá con sus "compañeros" del trópico pese a estos ataques. "No me he escapado. No tengo por qué escaparme. No soy ningún delincuente", ha argumentado.

En cuanto a las especulaciones sobre la posible imposición de medidas de excepción en respuesta a los bloqueos que mantienen sus simpatizantes en las carreteras del país, Evo ha advertido que "si hay estado de sitio, nos levantamos y rompemos".

Morales ha comentado también los cambios en el Alto Mando Militar instaurados en la noche del sábado y ha asegurado que se deben a que "los comandantes no querían acatar con la militarización hasta que exista una orden formal, que ahora se instaurará mediante decreto supremo".

El dirigente indígena ha denunciado además que están movilizando efectivos policiales hacia Cochabamba, principalmente hacia la localidad de Lauca Ñ, por lo que ha pedido a las Seis Federaciones del Trópico estar atentas y prepararse ante "cualquier intento de agresión" por parte de las fuerzas del orden.